A margine dell'evento in cui sono stati consegnati i Premi Laures a Madrid, l'ex Milan e Juventus Leonardo Bonucci ha rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare, l'ex difensore centrale ha parlato di un tema parecchio caldo in orbita Milan e che si lega alla panchina di una delle squadre più importanti d'Europa, ovvero il Real Madrid. Come noto, i 'Blancos' sono alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare la panchina dal prossimo anno e tra i nomi fatti, uno dei più menzionati in Spagna è Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan. Ecco, quindi cosa pensa il suo ex giocatore Leonardo Bonucci riguardo questa possibilità.
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Bonucci: “Vedrei bene Allegri al Real Madrid perché simile ad Ancelotti nel modo di gestire lo spogliatoio”
L'ex difensore del Milan Leonardo Bonucci si è espresso sulla possibilità di vedere il tecnico rossonero Massimiliano Allegri al Real Madrid. Ecco le sue dichiarazioni
"Se Allegri sarebbe un nome giusto per il Real? Per il suo modo di gestire uno spogliatoio e per il suo modo di intendere il calcio, Allegri è veramente molto vicino allo stile del Real Madrid. Sa togliere le responsabilità dalle spalle dei giocatori, permettendogli di giocare con la massima libertà. Vedo bene Allegri perché è molto simile ad Ancelotti nel modo di gestire lo spogliatoio. Se Ancelotti ha vinto al Real Madrid, con Allegri ci sono delle buone chances".
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