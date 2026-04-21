A margine dell'evento in cui sono stati consegnati i Premi Laures a Madrid, l'ex Milan e Juventus Leonardo Bonucci ha rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare, l'ex difensore centrale ha parlato di un tema parecchio caldo in orbita Milan e che si lega alla panchina di una delle squadre più importanti d'Europa, ovvero il Real Madrid. Come noto, i 'Blancos' sono alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare la panchina dal prossimo anno e tra i nomi fatti, uno dei più menzionati in Spagna è Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan. Ecco, quindi cosa pensa il suo ex giocatore Leonardo Bonucci riguardo questa possibilità.