Milan-Bologna, Pioli: “Complimenti ai ragazzi: raccogliamo i frutti del lavoro”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine del match di ‘San Siro‘, Milan-Bologna, valevole per la 34^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sui tanti gol fatti dal Milan: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Hanno fatto un’ottima partita contro un avversario difficile. Abbiamo giocato con qualità e intensità. Ora c’è un’altra partita importante fra 3 giorni, dobbiamo insistere e recuperare bene. Dobbiamo tenere duro”.

Sul segreto per questo momento d’oro del Diavolo: “È stato il lavoro che abbiamo fatto insieme. Abbiamo sempre creduto nelle nostre qualità e nel nostro lavoro, ora stiamo raccogliendo i frutti. Ho avuto bisogno di tempo per conoscere i miei giocatori, poi dopo le cose vanno da sole. A gennaio la squadra è stata rinforzata e stiamo facendo molto bene. 4 partite sono ancora tante e la classifica è ancora corte, dovremo giocare con la stessa qualità tecnica di oggi contro un avversario molto forte”.

Sui molti protagonisti in campo per il Milan: “In questo momento le scelte sono sia facili che difficili, perché tutti i giocatori che sto allenando meriterebbero di giocare. Dobbiamo mantenere alto il livello di concentrazione e disponibilità, tutti saranno utili”.

Sul ritmo dei suoi ragazzi: “Abbiamo usato il buon senso durante la pausa, abbiamo cercato di far staccare i giocatori durante la pausa per le prime 3 settimane per lasciarli serene. Abbiamo lavorato bene, ma è riduttivo limitarci a dire che lo abbiamo fatto solo durante il lockdown. Abbiamo lavorato bene da ottobre. Ora dobbiamo insistere perché i prossimi avversari non saranno facili”.

PER LE PAGELLE DEI CALCIATORI ROSSONERI STILATE DALLA NOSTRA REDAZIONE, CONTINUA A LEGGERE >>>