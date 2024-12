Milan, Allegri è l’uomo giusto? Biasin dice di si e spiga il perché

Fa ancora tanto parlare lo sfogo di la situazione in casa Milan. Secondo gli ultimi rumors, la posizione di Paulo Fonseca potrebbe essere messa in dubbi in caso di mancata vittoria contro il Verona. E in prima linea ci sarebbe Massimiliano Allegri . Durante il programma 'L'ascia raddoppia' di Cronache di Spogliatoio andata in onda su YouTube, Giuseppe Pastore e Fabrizio Biasin hanno parlato proprio del possibile cambio in panchina. Ecco il parere di Biasin su Allegri.

Biasin: "Il Milan ha bisogno di Allegri. Ti porta in Champions"

"In questo momento c'è talmente anarchia al Milan, che il Milan ha bisogno di Allegri. Siccome a me non sembra che ci sia aria di cambiamento, ti dico in questo momento in cui la stagione è indirizzata verso una situazione non bella e rischi la Champions League, quindi una marea di soldi, chi può sistemare una roba del genere? Chi l'ha già fatto poco tempo, che magari non gioca un calcio che piace, ma che in queste situazioni è bravo. Non ha bisogno dei dirigenti, si fa seguire dai giocatori, mette a posto le cose e ti porta in Champions League".