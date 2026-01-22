Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Baiano: “Allegri? Al Milan sta facendo un grande lavoro. Gli interessa solo il risultato e ha ragione”

INTERVISTE

Baiano: “Allegri? Al Milan sta facendo un grande lavoro. Gli interessa solo il risultato e ha ragione”

Milan, Baiano: 'Ad Allegri interessa solo il risultato e ha ragione'
Ospite a 'Maracanà' su 'TMW Radio' l'ex calciatore Francesco Baiano ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri e della lotta Scudetto. Ecco, le sue dichiarazioni
Redazione

Durante l'ultima puntata di 'Maracanà', programma radiofonico in onda su 'TMW Radio' a parlare dei temi che ci lascia la 21^ giornata di Serie A è stato l'ex calciatore Francesco Baiano. Tra i temi, non poteva mancare un pensiero sul Milan di Massimiliano Allegri e sulla lotta Scudetto. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

'Maracanà', ecco le parole di Baiano sul Milan

—  

Come giudica il lavoro di Allegri al Milan?

"Un grande lavoro. Ci sono antipatie e simpatie...come si fa a criticare uno che quando prende le squadre, le porta sempre a lottare? Poi vince solo una. Allegri anche quando vince non va bene, ma cosa deve fare? Le sue squadre, si sa, non fanno calcio spettacolo. A lui interessa solo il risultato, ed ha ragione. E le big vanno allenate così, contano solo i risultati. Chi parla di calcio spettacolo non sa fare l'allenatore".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, giorni spumeggianti: doppio colpo in difesa! Saelemaekers recupera? Maignan rinnova!

Napoli fuori dalla lotta Scudetto?

"Con Conte non lo vedo mai fuori dalla lotta, ma sarà difficilissimo. Lo scorso anno aveva una partita a settimana, quest'anno con la Champions si complica tutto. Poi quando ti mancano pure giocatori determinanti...le altre devono sperare solo che l'Inter arrivi in fondo alla Champions, perché ora la vedo favoritissima. Se poi regala gli scudetti come gli è capitato spesso...".

Leggi anche
Toni: “Secondo me Allegri ha visto quali sono le caratteristiche della sua squadra”
Roma-Milan, Amelia: “Per i rossoneri partita importantissima. Maignan o Svilar?...

© RIPRODUZIONE RISERVATA