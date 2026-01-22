Milan, Baiano: 'Ad Allegri interessa solo il risultato e ha ragione'

Ospite a 'Maracanà' su 'TMW Radio' l'ex calciatore Francesco Baiano ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri e della lotta Scudetto. Ecco, le sue dichiarazioni

Durante l'ultima puntata di 'Maracanà', programma radiofonico in onda su 'TMW Radio' a parlare dei temi che ci lascia la 21^ giornata di Serie A è stato l'ex calciatore Francesco Baiano . Tra i temi, non poteva mancare un pensiero sul Milan di Massimiliano Allegri e sulla lotta Scudetto . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Un grande lavoro. Ci sono antipatie e simpatie...come si fa a criticare uno che quando prende le squadre, le porta sempre a lottare? Poi vince solo una. Allegri anche quando vince non va bene, ma cosa deve fare? Le sue squadre, si sa, non fanno calcio spettacolo. A lui interessa solo il risultato, ed ha ragione. E le big vanno allenate così, contano solo i risultati. Chi parla di calcio spettacolo non sa fare l'allenatore".