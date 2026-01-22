Milan, Baiano: 'Ad Allegri interessa solo il risultato e ha ragione'

LEGGI ANCHE: Milan, giorni spumeggianti: doppio colpo in difesa! Saelemaekers recupera? Maignan rinnova!
Napoli fuori dalla lotta Scudetto?
"Con Conte non lo vedo mai fuori dalla lotta, ma sarà difficilissimo. Lo scorso anno aveva una partita a settimana, quest'anno con la Champions si complica tutto. Poi quando ti mancano pure giocatori determinanti...le altre devono sperare solo che l'Inter arrivi in fondo alla Champions, perché ora la vedo favoritissima. Se poi regala gli scudetti come gli è capitato spesso...".
