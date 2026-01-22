Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, l'ex calciatore della Juventus Luca Toni ha speso alcune parole sul modo di Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, di preparare le partite della sua squadra. Toni ha voluto soffermarsi sui difensori, dicendo che Allegri è riuscito a capire le caratteristiche della sua squadra. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

Milan, Toni su Allegri

Le parole di Luca Toni: “Secondo me Allegri ha visto quali sono le caratteristiche della sua squadra. Ad esempio ha 3 difensori centrali che non li puoi lasciare troppo 1 contro 1 con gli altri attaccanti, quindi ha capito che è meglio che i difensori stiano un po’ più vicini ai centrocampisti. Quindi stare anche 10 metri più bassi per aiutarli ma anche per dare 10 metri in più a Leao e Pulisic che se le altre squadre vanno a uomo contro uomo, lasciano 1 contro 1 i centrali ed è perfetto per Allegri perché ci va a nozze”