Gasperini che farà rotazioni in Europa League proprio in vista del Milan: "Il messaggio è chiaro, lo ha detto che c'è una partita importante domenica. La classifica in EL è buona, cambierà per forza qualcosa pensando al Milan. Io credo che i calciatori preferiscano allenatori che dica certe cose invece che solo pensarle. Naturale che non puoi cambiare 11 calciatori, ma Gasp vuole comunque una partita gagliarda stasera, per far vedere a lui che ci sono anche loro e che può contare su di loro fino alla fine".
LEGGI ANCHE: Roma-Milan, da possibili protagonisti a grandi assenti: Gimenez e Dovbyk, destini incrociati
Milan che arriva però più riposato visto che non ha le coppe: "Quando sei il Milan, vedere le altre che giocano le coppe dà fastidio. Deve sfruttare questa stagione per rientrare in Champions, ed è fondamentale. Allegri e la squadra stanno facendo un lavoro importante”.
Chi scegliere tra Maignan e Svilar? "Sono tutti e due importantissimi. Per rendimento sono alla pari, per questione di età prenderei Svilar".
© RIPRODUZIONE RISERVATA