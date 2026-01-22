Pianeta Milan
Milan, Gimenez a cuore aperto: “Amo tutto dell’Italia, a partire dalla gente”

Intervistato da ESPN Mexico, Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha parlato dell'Italia e degli italiani. Le sue parole
Santiago Giménez, centravanti del Milan, ha voluto rilasciare un' intervista ai microfoni di  'ESPN Mexico'. Tra le varie dichiarazioni rilasciate dal 'Bebote', dopo aver parlato del suo approdo al Milan e della questione legata alla sua caviglia, spiccano quelle rilasciate sull'Italia e sugli italiani. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni in merito:

Milan, Gimenez sull'Italia

Le parole di Gimenez: "Amo tutto dell'Italia, a partire dalla gente. Possono sembrare scontrosi, ma quando ti accolgono, è come se fossi un fratello. Lo adoro. Sono molto legati alla famiglia; ci sono persone che non ti conoscono e ti abbracciano", ha chiosato. "Lo vedo all'interno della squadra, ed è questo che mi piace davvero degli italiani. Adoro il cibo. Non c'è il chili, ma c'è la pizza e la pasta, c'è tutto. Cucinare è un'arte e la città è elegante; i caffè più esclusivi convivono con i locali più semplici e tutto sembra normale".

