Santiago Giménez, centravanti del Milan, ha voluto rilasciare un' intervista ai microfoni di 'ESPN Mexico'. Tra le varie dichiarazioni rilasciate dal 'Bebote', dopo aver parlato del suo approdo al Milan e della questione legata alla sua caviglia, spiccano quelle rilasciate sull'Italia e sugli italiani. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni in merito:
Milan, Gimenez a cuore aperto: "Amo tutto dell'Italia, a partire dalla gente"
INTERVISTE
Milan, Gimenez a cuore aperto: “Amo tutto dell’Italia, a partire dalla gente”
Intervistato da ESPN Mexico, Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha parlato dell'Italia e degli italiani. Le sue parole
Milan, Gimenez sull'Italia—
Le parole di Gimenez: "Amo tutto dell'Italia, a partire dalla gente. Possono sembrare scontrosi, ma quando ti accolgono, è come se fossi un fratello. Lo adoro. Sono molto legati alla famiglia; ci sono persone che non ti conoscono e ti abbracciano", ha chiosato. "Lo vedo all'interno della squadra, ed è questo che mi piace davvero degli italiani. Adoro il cibo. Non c'è il chili, ma c'è la pizza e la pasta, c'è tutto. Cucinare è un'arte e la città è elegante; i caffè più esclusivi convivono con i locali più semplici e tutto sembra normale".
