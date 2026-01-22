Santiago Giménez, attaccante messicano del Milan, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ai microfoni di 'ESPN Mexico'. Tra i vari temi discussi, il centravanti rossonero ha voluto raccontare anche un aneddoto legato a Luka Modric, suo compagno di squadra al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, Gimenez su Modric—
"Modrić è il mio vicino. Abbiamo condiviso momenti davvero belli perché parla spagnolo e, cosa ancora più importante, abita accanto", ha detto inizialmente, prima di raccontare l'aneddoto. Quindi, il 'Bebote' ha detto: "È venuto a casa mia, ha bussato alla porta e ha chiesto il lettino per i massaggi. È venuto anche il suo fisioterapista; sapeva che ce l'avevo, e quando me l'ha chiesto, ero con la mia famiglia, e tutti volevano una foto (ride, n.d.r.). Ha chiacchierato con loro; è un bravo ragazzo. Come persona, è ancora meglio. Mi ha aiutato molto; ha molta esperienza, è un grande leader ed è un grande giocatore di squadra".
