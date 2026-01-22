Pianeta Milan
Gimenez: “Modrić è il mio vicino di casa, mi ha aiutato molto. Una volta…”

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato a 'ESPN Mexico'. Ecco le parole su Modric vicino di casa...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Santiago Giménez, attaccante messicano del Milan, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ai microfoni di  'ESPN Mexico'. Tra i vari temi discussi, il centravanti rossonero ha voluto raccontare anche un aneddoto legato a Luka Modric, suo compagno di squadra al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Gimenez su Modric

—  

"Modrić è il mio vicino. Abbiamo condiviso momenti davvero belli perché parla spagnolo e, cosa ancora più importante, abita accanto", ha detto inizialmente, prima di raccontare l'aneddoto. Quindi, il 'Bebote' ha detto: "È venuto a casa mia, ha bussato alla porta e ha chiesto il lettino per i massaggi. È venuto anche il suo fisioterapista; sapeva che ce l'avevo, e quando me l'ha chiesto, ero con la mia famiglia, e tutti volevano una foto (ride, n.d.r.). Ha chiacchierato con loro; è un bravo ragazzo. Come persona, è ancora meglio. Mi ha aiutato molto; ha molta esperienza, è un grande leader ed è un grande giocatore di squadra".

