Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, in un'intervista in esclusiva a 'ESPN Mexico' ha tranquillizzato tutti sulle condizioni della sua caviglia e ha fatto un viaggio 'rossonero' nella sua infanzia. Ecco il suo ricordo

Santiago Giménez , attaccante del Milan , ha rilasciato un' intervista in esclusiva a 'ESPN Mexico'. Tra i tanti temi dibattuti, anche il suo difficile momento in rossonero: da quando è arrivato, infatti, nel febbraio 2025 , il centravanti classe 2001 non è mai riuscito a replicare quanto fatto vedere in Olanda con la maglia del Feyenoord .

Giménez ha annunciato che la caviglia operata nel dicembre 2025 "è sistemata", quindi in via di guarigione e che il suo rientro in campo è più vicino. D'altronde, non vede l'ora di regalare soddisfazioni alla squadra per cui ha sempre tifato, sin da piccolo. "Il Milan è una squadra per cui sognavo di giocare fin da bambino. Guardare Nelson Dida, Ricardo Kaká, Hernán Crespo, Ronaldinho, Andrea Pirlo, mi fa venire la pelle d'oca. Rappresentare la loro maglia è un grande onore per me".