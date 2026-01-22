Pianeta Milan
Giménez: “Milan, il sogno da bambino. Rappresentarne la maglia è un onore per me”

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, in un'intervista in esclusiva a 'ESPN Mexico' ha tranquillizzato tutti sulle condizioni della sua caviglia e ha fatto un viaggio 'rossonero' nella sua infanzia. Ecco il suo ricordo
Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'ESPN Mexico'. Tra i tanti temi dibattuti, anche il suo difficile momento in rossonero: da quando è arrivato, infatti, nel febbraio 2025, il centravanti classe 2001 non è mai riuscito a replicare quanto fatto vedere in Olanda con la maglia del Feyenoord.

Giménez ha annunciato che la caviglia operata nel dicembre 2025 "è sistemata", quindi in via di guarigione e che il suo rientro in campo è più vicino. D'altronde, non vede l'ora di regalare soddisfazioni alla squadra per cui ha sempre tifato, sin da piccolo. "Il Milan è una squadra per cui sognavo di giocare fin da bambino. Guardare Nelson Dida, Ricardo Kaká, Hernán Crespo, Ronaldinho, Andrea Pirlo, mi fa venire la pelle d'oca. Rappresentare la loro maglia è un grande onore per me".

Nella sua esperienza con il Milan, finora, Giménez ha totalizzato 30 presenze, segnato 7 gol e fornito 5 assist in tutte le competizioni di disputate a cavallo tra le stagioni 2024-2025 e 2025-2026. Ultima apparizione sul campo del messicano, Atalanta-Milan 1-1 del 28 ottobre 2025. Dopo lo stop per l'infortunio alla caviglia e la conseguente operazione.

