Milan, Ambrosini: 'Estupinan ha avuto delle difficoltà, ma ...'

Milan-Cremonese 1-2, i rossoneri steccano alla prima in campionato. Tra i giocatori che hanno fatto fatica c'è certamente Pervis Estupinan. Il Diavolo ha lasciato parecchie occasioni dalla fascia sinistra. Il terzino sinistro è stato preso di mira da molti tifosi sui social (leggi qui). Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato proprio del nuovo acquisto rossonero. Ecco il suo pensiero da 'DAZN'.