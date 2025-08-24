Pianeta Milan
Milan, Ambrosini: “Estupinan ha avuto delle difficoltà, ma …”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato dopo la sconfitta contro la Cremonese. Ecco il parere su Pervis Estupinan
Massimo Ambrosini
Milan-Cremonese 1-2, i rossoneri steccano alla prima in campionato. Tra i giocatori che hanno fatto fatica c'è certamente Pervis Estupinan. Il Diavolo ha lasciato parecchie occasioni dalla fascia sinistra. Il terzino sinistro è stato preso di mira da molti tifosi sui social (leggi qui). Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato proprio del nuovo acquisto rossonero. Ecco il suo pensiero da 'DAZN'.

"Chiaro che ha avuto le difficoltà. Vanno messe in conto tutte le attenuanti di un nuovo campionato. Poi anche questo stadio mette pressione, ma è chiaro che va rivalutato in un contesto di partita differente".

"Al Brighton e al Villarreal ha alle spalle partite di livello, questa sera ha fatto fatica". Vedremo se Estupinan giocherà da titolare anche contro il Lecce o se Allegri valuterà altre opzioni in settimana.

