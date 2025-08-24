Milan, i tifosi stroncano Estupinan: “E’ scarso”. E lo paragonano a..

Milan-Cremonese 1-2, debutto ufficiale in Serie A anche per Pervis Estupinan. Il terzino sinistro è arrivato dal Brighton con un compito non facile: sostituire Theo Hernandez, partito in direzione Al-Hilal. Per l'ecuadoriano una prestazione non brillante nel primo tempo: gli avversari hanno spesso bucato il Milan proprio a sinistra, con Estupinan che ha fatto tanta, tanta fatica, sia in difesa che in attacco. L'assist per Pavlovic non è bastato visto che Allegri lo ha tolto durante l'intervallo per Jimenez. Ecco le sue pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA