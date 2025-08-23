Milan-Cremonese, il commento di Ambrosini: “Ecco cos’è mancato”

Milan-Cremonese, Ambrosini analizza la partita e commenta la prova di Modric. Ecco le sue parole—
Mancava chi creava superiorità? "Fofana e Loftus sono mezz'ali di inserimento, negli spazi stretti fanno fatica. In quelle situazioni ci vuole tecnica, che il Milan non ha avuto. Pulisic a sprazzi, Gimenez veramente poco. Tra i terzini Tomori non spinge, Estupinan ha avuto grande difficoltà".
Su Modric: "La classe c'è e si vede. Lui qualche volta ha provato anche a modificare il raggio d'azione. Ma dal punto di vista del carisma e della leadership non ha fatto una brutta partita.
In termini di pulizia tecnica niente da dire, se lo metti davanti la difesa può essere meno determinante. Al Real Madrid qualche volta ha giocato davanti alla difesa, ma il meglio l'ha dato qualche metro più avanti".
