Milan-Cremonese, il commento di Ambrosini: “Ecco cos’è mancato”

Milan-Cremonese, Ambrosini analizza la partita e commenta la prova di Modric. Ecco le sue parole

Mancava chi creava superiorità? "Fofana e Loftus sono mezz'ali di inserimento, negli spazi stretti fanno fatica. In quelle situazioni ci vuole tecnica, che il Milan non ha avuto. Pulisic a sprazzi, Gimenez veramente poco. Tra i terzini Tomori non spinge, Estupinan ha avuto grande difficoltà".