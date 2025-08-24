"Se si guarda la prestazione abbiamo tirato tante volte in porta". Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, parla così a 'DAZN' dopo Milan-Cremonese 1-2: "Abbiamo preso due gol evitabili con la cattiveria. Per fortuna siamo alla prima di campionato e possiamo lavorarci. Sono partite in cui non devi prendere gol e noi li abbiamo presi. Come dico sempre non possiamo prendere due gol a partita".
MILAN-CREMONESE
Milan, Allegri: un problema chiaro da risolvere. Sulla rosa e il mercato …
