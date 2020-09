Maldini carica il Milan: “Vogliamo tornare in Champions League”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha riportato uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate ieri pomeriggio da Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan. Maldini ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Giunto per commentare la composizione del calendario di Serie A, che vedrà i rossoneri esordire in casa contro il Bologna nella stagione 2020-2021, Maldini si è soffermato a parlare dell’obiettivo stagionale dei ragazzi di Stefano Pioli.

Maldini non si nasconde: “Obiettivo Champions”

“La Champions League non è un obiettivo dichiarato, ma deve essere il nostro obiettivo – ha commentato l’ex capitano del Diavolo -. La proprietà sta facendo degli sforzi per migliorare la nostra posizione in classifica e vogliamo tornare tra le prime quattro”. “Cambierebbero tante cose dalla prossima stagione – ha poi ammesso Maldini -. Il Milan non può non pensare di lottare per i primi quattro posti“. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DEL DIRIGENTE ROSSONERO SU ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>