Maldini: “Il rinnovo di Ibrahimovic era la nostra priorità. Zlatan è importante”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine della presentazione del calendario. Queste le dichiarazioni di Maldini sul calciomercato del Milan e sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic.

“Il mercato è partito ieri, ma ci siamo portati avanti appena era finito il campionato. La più difficile è stato il rinnovo di Ibra, che era la nostra priorità. Le altre sono nate strada facendo, anche inaspettatamente. Siamo stati pronti”, ha commentato Maldini.

“Sull’importanza di Zlatan abbiamo già parlato, i risultati sono chiari. Non è importante solo in campo, ma è importante anche per la competitività che ha portato a Milanello. È un campione e lo sarà sempre. Ha 38 anni e lo sappiamo tutti, ma io ho vinto la mia ultima Champions a 39 anni, vincendo anche il premio come miglior difensore, immeritatamente”, ha concluso Maldini. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MALDINI >>>