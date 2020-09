Maldini: “Obiettivo Champions League: cambierebbero tante cose …”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine della presentazione del calendario. Queste le dichiarazioni di Maldini sull’obiettivo del Milan nella stagione 2020-2021.

“Non è un obiettivo dichiarato tornare in Champions League, ma deve esserlo. Anche gli sforzi della proprietà sono mirati a migliorare la posizione in classifica. L’idea è rientrare nelle prime quattro. Cambierebbero poi tante cose dal prossimo anno”, ha detto il dirigente rossonero.

“Non è obiettivo dichiarato, ma il Milan non può non pensare di competere per i primi quattro posti”, la conclusione dell’ex capitano. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MALDINI >>>