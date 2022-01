Maldini: “Difensore? Non è stato possibile, ma l’emergenza sta finendo”

Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al possibile colpo per la difesa del Milan

Intervenuto nel prepartita di Milan-Juventus, Paolo Maldini ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al possibile colpo in difesa. Queste le sue parole ai microfoni di 'Dazn': "E' rientrato Romagnoli, Calabria... L'emergenza sta finendo e tra una ventina di giorni ci sarà Tomori .Per mettere un giocatore che non ha giocato con regolarità e che possa avere un impatto importante togliendo uno spazio a giocatori importanti, che hanno fatto bene, no. Non sono di quella idea. Se poi vogliamo fare un calciatore importante per i prossimi anni è diverso, ma non è stato possibile. Sul rinnovo di Theo siamo vicini, agli sgoccioli. Con il suo agente siamo d'accordo". Ecco come e dove vedere Milan-Juventus in tv o in diretta streaming >>>