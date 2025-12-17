Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Maignan: “Sto bene ma non posso fare paragoni con la stagione dello Scudetto”

INTERVISTE

Milan, Maignan: “Sto bene ma non posso fare paragoni con la stagione dello Scudetto”

Maignan: 'Sto bene, ma nessun paragone con la stagione dello Scudetto..'
Il portiere rossonero Mike Maignan è stato intervistato da 'SportMediaset' alla vigilia di Napoli-Milan. Tra i tanti argomenti, anche il suo stato di forma. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Nessuno si aspettava un Milan così in alto a questo punto dell'anno. Visto il fallimento dello scorso anno, era lecito immaginarsi il Diavolo in difficoltà. Invece no. Il Milan è secondo in campionato, a -1 dall'Inter capolista. Una buona parte di questa classifica positiva, la si deve al portiere del Milan Mike Maignan, tornato in formato 'Magic' dopo alcune stagioni complicate.

'SportMediaset', le parole di Mike Maignan

—  

Il portiere e capitano del Milan Mike Maignan ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset'. Ecco di seguito alcune delle sue dichiarazioni, alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana con il Napoli.

LEGGI ANCHE

Su come si sente e sulla stagione che si prospetta per il Milan: "Non posso fare paragoni con la stagione dello Scudetto, ho qualche anno in più. Ho lavorato per sentirmi bene, per trovare un livello che ho sempre cercato".

LEGGI ANCHE: Milan, Leao non recupera per il Napoli. Vlahovic per giugno è una possibilità, Fullkrug a gennaio una certezza

Il capitano del Milan ha poi aggiunto: "In questo momento mi sento bene, voglio rimanere così e dare il massimo come ho sempre cercato di fare per me, per la squadra, per il club e per i tifosi. Giochiamo sempre per vincere, dobbiamo dare tutto ogni giorno per ogni partita e per ogni trofeo che possiamo vincere. Non ci sono trofei più importanti di altri".

Leggi anche
Maignan predica attenzione: “Non possiamo pensare a quello fatto l’anno scorso. È...
Allegri allontana le voci: “In questo momento il nostro mercato è recuperare gli...

© RIPRODUZIONE RISERVATA