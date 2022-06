M. Lopez: “Scamacca al PSG? Gli ho sconsigliato di andarci” | News

"Scherzando gli ho sconsigliato di andarci. Da marsigliese il PSG non mi fa sognare, ma per un giocatore come lui sarebbe un sogno giocare con Mbappé, Neymar e Messi. Credo ci stia pensando su, ma a gennaio mi aveva detto che preferiva restare in Italia. Ma poi Parigi, con i suoi giocatori, i mezzi e le condizioni di vita, fa sognare molto i giocatori stranieri", queste le parole di Maxime Lopez. Milan, le top news di oggi: Sanches, tutta la verità. Offerto Marcelo.