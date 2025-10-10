L’aneddoto di Capello su Seedorf: “Da ora avete un nuovo allenatore”

Clarence Seedorf è stato un grandissimo centrocampista. Grazie ai numeri trofei vinti ha fatto la storia del Milan ed è entrato nel cuore dei tifosi rossoneri. La sua intelligenza calcistica gli è valsa il soprannome di 'Professore'. A tutti gli effetti lo era dentro il campo. Era spesso abituato a dare molte indicazioni ai compagni, quasi a dirigerli come se fosse un allenatore in campo. Questa era per lui una caratteristica innata, per certi versi. Lo ha testimoniato Fabio Capello al Festival dello Sport di Trento. L'ex allenatore e ora opinionista è stato intervistato da Gianni Valenti, vice direttore de 'La Gazzetta dello Sport' (qui l'intervista completa). Nel corso dell'intervista ha svelato un aneddoto molto divertente su Seedorf ai tempi del Real Madrid. All'epoca il centrocampista olandese aveva solo 19 anni.