Jorge Jesus: “Conceicao avrà successo al Milan. Ma i giocatori di oggi …”

Milan, Jorge Jesus: "Conceicao ha fatto miracoli". Poi svela lo screzio passato

"Con Sérgio Conceição avevo un rapporto quasi familiare, ma abbiamo avuto un episodio stupido, di quelli che capitano tra allenatori, soprattutto a fine partita, e non abbiamo mai ripreso il rapporto. Oggi vedo le cose in modo diverso e mi dispiace. La vita odierna non permette alla gente di arrabbiarsi. Sérgio Conceição ha 50 anni e prende le cose con grande intensità, proprio come facevo io quando avevo la sua età. Ora ho un'età diversa e vedo le cose in modo diverso. Sérgio Conceição ha fatto miracoli al Porto, una squadra molto difficile, perché devi sempre vincere. Penso che avrà successo al Milan, ma oggi i giocatori sono molto complicati. Forse non riuscirà ad avere con i giocatori del Milan un rapporto come quello che aveva con quelli del Porto. Oggi non possiamo comportarci in modo troppo duro".