Inzaghi: “Il campo di San Siro sta diventando ingiocabile” | News

Simone Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di Inter-Venezia in cui sottolinea l'impraticabilità del prato di San Siro

Intervenuto ai microfoni di 'Dazn' al termine di Inter-Venezia, Simone Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni sul prato di San Siro. Queste le parole dell'allenatore nerazzurro: "Il problema più grande è il campo di San Siro, sta diventando ingiocabile sia per noi che per il Milan. Si può far meglio anche su questo campo ma oggettivamente non si riesce a giocare. Qualcosa bisogna fare, non è mai stato così e adesso c'è da porre un rimedio".