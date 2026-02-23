Impallomeni: 'Milan-Parma? Gol di Troilo regolare. C'era rigore su Loftus'

Pianeta Milan
INTERVISTE

Impallomeni certo: “Il Milan ha salutato il sogno Scudetto. Per me il gol del Parma è regolare”

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha commentato i principali temi del giorno a 'Maracanà'. Non poteva mancare un pensiero a Milan-Parma
Durante l'ultima puntata di 'Maracanà', programma radiofonico in onda su 'TMW Radio', l'ex calciatore e ora giornalista Stefano Impallomeni ha commentato i principali temi calcistici del panorama italiano. Non poteva mancare un pensiero alla sconfitta del Milan contro il Parma di Cuesta. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

'Maracanà', le parole di Stefano Impallomeni

Lotta Champions, chi rischia di stare fuori? "Atalanta e Como vanno considerate. Il Milan con la sconfitta con il Parma ha salutato il sogno Scudetto, la differenza è abissale con l'Inter. Ha una partita a settimana ma fatica un po'. L'Inter ha impresso una marcia incredibile, difficile che certe squadre tradiscano, come la Roma".

Quale l'episodio arbitrale peggiore tra Milan-Parma e Atalanta-Napoli?

"Ognuno poi ha la sua visione. Il gol del Napoli è regolare per me, non tutti i contatti possono essere considerati falli, è stata una lotta che ha vinto Hojlund. Ma è tutto soggettivo. Per me è rigore quello su Loftus-Cheek e regolare il gol del Parma, dove sbaglia Maignan e non credo al ponte".

