Carlo Alvino , giornalista sportivo di fede napoletana, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni durante 'Terzo Tempo Calcio Napoli' in diretta su Televomero. Il giornalista ha voluto, ovviamente, spendere alcune parole sul Napoli di Antonio Conte, per poi spostarsi a parlare della lotta Champions, inserendo all'interno anche il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Alvino sulla lotta Champions

“Dopo Bergamo, per il Napoli il calendario sarà più abbordabile. Ci sarà il Verona in trasferta, mentre la Roma giocherà contro la Juventus. Però sappiamo che il Napoli in questa stagione ha perso punti contro squadre sulla carta più deboli. La lotta Champions è molto interessante, che vede comunque Napoli e Milan favorite, mi auguro sicuramente la Roma al posto della Juventus.