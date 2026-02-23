Bonanni: 'Milan? Mai pensato potesse giocarsi lo Scudetto fino alla fine'

È colpa anche delle competitor se il campionato è sostanzialmente chiuso? "Il Napoli è in una situazione che nessuno si aspettava, ma perché ha avuto una serie di imprevisti che l'hanno penalizzato molto. Per il Milan non sono stupito e ho sempre pensato che stesse andando oltre il proprio potenziale. Allegri ha perso tanti punti con le piccole proprio perché fatica quando deve impostare la partita. Non ho mai percepito la possibilità che potessero giocarsi lo scudetto fino alla fine".