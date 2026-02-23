Bonanni: 'Milan? Mai pensato potesse giocarsi lo Scudetto fino alla fine'

Pianeta Milan
Bonanni: “Corvi-Loftus Cheek era rigore. Milan a -10? Non mi stupisce, ecco perché…”

Massimo Bonanni ha parlato del Milan e della lotta Scudetto durante il suo intervento a 'Maracanà', in onda su TMW Radio
Massimo Bonanni, intervenuto in giornata su 'TMW Radio', si è espresso sui vari temi calcistici che ci lascia la 26^ giornata di Serie A. In particolare, l'ex calciatore e ora allenatore, si è soffermato sui casi arbitrali di questo turno complicato per la classe guidata da Rocchi. Inoltre, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta Scudetto, praticamente già chiusa.

Sugli episodi arbitrali del weekend: "Per me quello fischiato ad Hojlund in Atalanta-Napoli non può mai essere fallo. In Milan-Parma invece ritengo che il contatto Corvi-Loftus Cheek era rigore, mentre il gol di Troilo può essere regolare".

È colpa anche delle competitor se il campionato è sostanzialmente chiuso? "Il Napoli è in una situazione che nessuno si aspettava, ma perché ha avuto una serie di imprevisti che l'hanno penalizzato molto. Per il Milan non sono stupito e ho sempre pensato che stesse andando oltre il proprio potenziale. Allegri ha perso tanti punti con le piccole proprio perché fatica quando deve impostare la partita. Non ho mai percepito la possibilità che potessero giocarsi lo scudetto fino alla fine".

