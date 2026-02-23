Pianeta Milan
Muriel: “Ogni volta contro il Milan, Maldini mi diceva che non ero voluto andare da lui”

Ospite speciale nell'ultimo video di World Soccer Agency, Luis Muriel, ha voluto parlare del suo mancato approdo al Milan di Paolo Maldini: il retroscena di mercato
Ospite speciale nell'ultimo video di World Soccer Agency, Luis Muriel, ex calciatore dell'Atalanta, ha voluto raccontare, assieme ad Alessandro Lucci, il mancato approdo al Milan di Paolo Maldini e Leonardo. Ecco, di seguito, il racconto del calciatore colombiano:

Milan, senti Muriel

"Mi ricordo parlando sempre della trattativa con il Milan, ogni volta che giocavo contro il Milan c'era Paolo Maldini che mi incontrava fuori allo spogliatoio e mi diceva 'non hai voluto venire da me, non hai voluto venire da me'. Io che vedevo Maldini che mi diceva queste cose, io abbassavo la testa, mi vergognavo tantissimo!"

Prosegue poi l'agente Alessandro Lucci: "Ci confrontammo, c'era la Fiorentina che lo voleva, c'era Corvino che comunque era deciso a riportarlo, c'erano le condizioni con il Sevilla, ero insomma riuscito a trovare una quadra economica e si è accesa anche la possibilità di andare al Milan concretamente.

Addirittura i dirigenti del Sevilla comunicarono, che avevano ceduto il calciatore al Milan perché comunque all'epoca c'erano anche ottimi rapporti. Se non ricordo male c'era Leonardo e Paolo Maldini, che avevano comunque ottimi rapporti a Sevilla però, come si dice, se non c'è il protagonista che dà l'ok, e noi non eravamo per niente convinti di questa scelta perché da una parte c'era il blasone, il fascino del Milan, dall'altra c'era la Fiorentina che lo rimetteva al centro di un'importanza di cui lui aveva bisogno, e a quel punto capimmo che la luce giusta era quella di Firenze"

