Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma, ad oggi, Senior advisor dei giallorossi, ha voluto rilasciare un'intervista esclusiva ai microfoni de 'Il Messaggero'. Tra i vari temi toccati, l'ex allenatore giallorosso ah voluto parlare anche della questione legata ai “giochisti vs risultatisti'. Dopo la partita del Milan contro il Como, infatti, questo tema è ritornato alla ribalta. Ecco, di seguito, le parole di Ranieri:
INTERVISTE
Le dichiarazioni di Ranieri—
Il pensiero di Claudio Ranieri sul calcio italiano: quali sono i problemi del nostro campionato? Il tema “giochisti vs risultatisti': «Il calcio italiano ha due problemi su tutti: uno è legato alla mancanza di soldi e l’altro ai cicli. Esattamente come l’Inghilterra, la Germania e la Francia noi prima avevamo grandi campioni. Ora il gioco all’italiana mi sembra un pò denigrato. Quando gli altri devono difendere non si fanno alcun problema a giocare all’italiana, qui invece è scoppiato un caso tra giochisti e pragmatici».
