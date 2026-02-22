Il pensiero di Claudio Ranieri sul calcio italiano: quali sono i problemi del nostro campionato? Il tema “giochisti vs risultatisti': «Il calcio italiano ha due problemi su tutti: uno è legato alla mancanza di soldi e l’altro ai cicli. Esattamente come l’Inghilterra, la Germania e la Francia noi prima avevamo grandi campioni. Ora il gioco all’italiana mi sembra un pò denigrato. Quando gli altri devono difendere non si fanno alcun problema a giocare all’italiana, qui invece è scoppiato un caso tra giochisti e pragmatici».