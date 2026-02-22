Nel pomeriggio di oggi, precisamente alle ore 18:00, il Milan e lo stadio di San Siro hanno ospitato il Parma di Carlos Cuesta nel match valido per la 26esima giornata di Serie A 2025-2026. I rossoneri di Massimiliano Allegri perdono 1-0 grazie ad un gol, molto discusso, di Troilo, mettendo un punto alla striscia di imbattibilità durata per ben 24 partite. Luca Marchegiani , ex portiere di Serie A e oggi opinionista di Sky Sport 24, nel post gara ha voluto spendere alcune parole sull'azione legata al gol del Parma, rivista al VAR dall'arbitro Piccinini. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Una volta nell’area del portiere, il movimento del portiere veniva tutelato: adesso lo stanno facendo molto bene. Valenti non usa le mani e questo va a sua discolpa: lì è il motivo per cui hanno scelto di ribaltare la chiamata. È chiaro che Maignan è disturbato dalla posizione di Valenti. La cosa furba di questo blocco è che Valenti è già lì, Maignan si gira e se lo trova"