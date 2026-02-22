Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Florenzi: “Fallo o non fallo, Valenti si disinteressa completamente del pallone”

INTERVISTE

Milan, Florenzi: “Fallo o non fallo, Valenti si disinteressa completamente del pallone”

Milan, Florenzi: “Fallo o non fallo, Valenti si disinteressa completamente del pallone” - immagine 1
L'ex calciatore del Milan Alessandro Florenzi, ad oggi opinionista in TV, ha voluto spendere alcune parole sull'azione del gol del Parma
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

E' da poco terminata la sfida tra Milan e Parma, valida per la 26esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. I rossoneri, dopo 24 risultati utili consecutivi, perdono contro i ragazzi di Cuesta grazie ad un gol, molto discutibile, di Troilo. I rossoneri di Massimiliano Allegri, attualmente, rimangono a quota 54 punti, ben 10 di distanza dall'Inter capolista. Negli studi di SkySport24, l'ex calciatore rossonero Alessandro Florenzi, ad oggi opinionista, ha voluto spendere alcune parole sull'episodio legato al gol: era fallo? Ecco, di seguito, il pensiero dell'ex terzino del man (maglia che ha vestito dal 2021 al 2025):

Milan-Parma, parla Florenzi

—  

LEGGI ANCHE: Milan, Landucci così post Parma: “Non siamo contenti, volevamo i tre punti. L’obiettivo è…”

Milan, le parole di Florenzi dopo Milan-Parma: "Fallo o non fallo è una cosa preparata: ispirati dall’Arsenal? Giusto, si impara sempre dai migliori. L’unica cosa che dico è che Valenti si disinteressa completamente del pallone. Guarda la palla e poi si gira subito"

LEGGI ANCHE

Corsa scudetto arrestata per i rossoneri? Mancano ancora 12 partite e 32 punti a disposizione. Vedremo se, nel cammino verso il 24 maggio, i rossoneri riusciranno a diminuire il divario dall'Inter.

Leggi anche
Milan, Marchegiani: “Una volta nell’area, il movimento del portiere veniva tutelato”
De Paola: “Paragono il caso Fabregas a quello di Bastoni. Berlusconi? Ciò che toccava...

© RIPRODUZIONE RISERVATA