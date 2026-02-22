Corsa scudetto arrestata per i rossoneri? Mancano ancora 12 partite e 32 punti a disposizione. Vedremo se, nel cammino verso il 24 maggio, i rossoneri riusciranno a diminuire il divario dall'Inter.
INTERVISTE
E' da poco terminata la sfida tra Milan e Parma, valida per la 26esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. I rossoneri, dopo 24 risultati utili consecutivi, perdono contro i ragazzi di Cuesta grazie ad un gol, molto discutibile, di Troilo. I rossoneri di Massimiliano Allegri, attualmente, rimangono a quota 54 punti, ben 10 di distanza dall'Inter capolista. Negli studi di SkySport24, l'ex calciatore rossonero Alessandro Florenzi, ad oggi opinionista, ha voluto spendere alcune parole sull'episodio legato al gol: era fallo? Ecco, di seguito, il pensiero dell'ex terzino del man (maglia che ha vestito dal 2021 al 2025):
Milan, le parole di Florenzi dopo Milan-Parma: "Fallo o non fallo è una cosa preparata: ispirati dall’Arsenal? Giusto, si impara sempre dai migliori. L’unica cosa che dico è che Valenti si disinteressa completamente del pallone. Guarda la palla e poi si gira subito"
