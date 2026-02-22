De Paola commenta Fabregas: 'Scemenza pazzesca, come per Bastoni'

Pianeta Milan
De Paola: “Paragono il caso Fabregas a quello di Bastoni. Berlusconi? Ciò che toccava diventava oro”

Il giornalista Paolo De Paola ha commentato a 'Maracanà' l'episodio Fabregas-Saelemaekers, paragonandolo al caso Bastoni. Ecco le sue dichiarazioni
Nella giornata di ieri, il giornalista Paolo De Paola ospite a 'Maracanà' su 'TMW Radio' ha commentato i principali temi calcistici del giorno. Tra questi anche il caso Fabregas in Milan-Como, con protagonisti indiretti Saelemaekers e Allegri, e il 40° anniversario dell'arrivo a Milanello di Silvio Berlusconi. Ecco, di seguito, le sue parole.

Che nel pensa del caso Fabregas in Milan-Como? "L'episodio di Fabregas lo paragono a quello di Bastoni. Fabregas ha fatto una scemenza pazzesca ma ha chiesto scusa subito, fregandosene del perbenismo. Questi sono atteggiamenti da sport. Quella è davvero l'adrenalina del momento".

Milan, 40 anni dall'inizio della presidenza di Silvio Berlusconi: "Aveva quella marcia in più che anticipava il futuro. Aveva progettato Milano2 e Milano3, con l'architetto del verde, cosa che oggi è ormai diffuso. Allora c'era la cementificazione delle città. All'epoca seguiva veramente ogni cosa, toccava le cose e diventavano d'oro. Come Sacchi. Poi delegava ma era il primo consigliere delle persone. Lui faceva di tutto perché non sbagliassi, per confermare che ci aveva visto giusto in te".

