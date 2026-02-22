De Paola commenta Fabregas: 'Scemenza pazzesca, come per Bastoni'

Milan, 40 anni dall'inizio della presidenza di Silvio Berlusconi: "Aveva quella marcia in più che anticipava il futuro. Aveva progettato Milano2 e Milano3, con l'architetto del verde, cosa che oggi è ormai diffuso. Allora c'era la cementificazione delle città. All'epoca seguiva veramente ogni cosa, toccava le cose e diventavano d'oro. Come Sacchi. Poi delegava ma era il primo consigliere delle persone. Lui faceva di tutto perché non sbagliassi, per confermare che ci aveva visto giusto in te".