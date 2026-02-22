Milan, senti Ambrosini

"Contro il Sassuolo il gol di Pulisic era stato valutato diversamente. La sensazione è che l’arbitro l’avesse annullato per quell’eventuale fallo sul portiere, tant’è che nella comunicazione dice “non commette fallo sul portiere”. Se poi al VAR hanno valutato anche l’intervento di Troilo (su Bartesaghi, ndr) non lo so. Per me era più un contatto quello di gioco quello di Troilo. Si salta lì, poi è chiaro che se Bartesaghi si abbassa lui fa ponte perché Bartesaghi non reagisce al salto, non è stato un affossamento quello. Più complicata la valutazione sul portiere, è complicato avere un’oggettività. È chiaro che Maignan fa anche meno per farlo vedere… Se avesse provato di impeto a liberarsi della presenza…”