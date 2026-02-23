Nel pomeriggio di domenica, il Milan Futuro di Massimo Oddo è riuscito a trovare la seconda vittoria consecutiva in campionato. Dopo il match contro il Breno, i rossoneri hanno battuto 0-3 il Caldiero Terme grazie ai gol di Magrassi , Chaka Traorè e Sala. Al termine della partita, il giovane Damir Zukic ha voluto rilasciare delle parole ai microfoni di Milan TV. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Zukic: «Stiamo crescendo nelle ultime partite. Abbiamo lavorato bene in difesa, e da centrale sono felice. Abbiamo lavorato bene in attacco, segnando tre gol. La cosa più importante è che abbiamo giocato una bella partita. Valeri è un grande giocatore, con tanto potenziale. Lavoriamo bene di coppia, io e lui non siamo solo compagni di squadra ma anche amici fuori dal campo. Sono uno dei vecchi, cerco di aiutare questi ragazzi giovani in squadra. Sono felice di vedere i ragazzi crescere come nelle ultime 3-4 partite».