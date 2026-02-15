Pianeta Milan
Milan, Scudetto possibile? Amelia: “I rossoneri se la possono giocare, ecco perchè”

L'ex portiere rossonero Marco Amelia ha voluto parlare del Milan in chiave scudetto rilasciando delle dichiarazioni a Sportitalia.: le sue parole...
Con la vittoria di ieri contro il Pisa di Oscar Hiljemark, subentrato a Gilardino, il Milan di Massimiliano Allegri sale a quota 53 punti, avvicinandosi all'Inter capolista (che ha, però, una partita in più) che ha collezionato 58 punti. Intervistato dai microfoni di Sportitalia, l'ex portiere rossonero Marco Amelia ha voluto parlare del Milan rispondendo ad una semplice domanda: Questo Milan può ambire realmente allo scudetto? Ecco, di' seguito, le sua risposta:

"Secondo me sì, perché alla fine la mentalità dell'allenatore e di tutto l'ambiente è quello di puntare sempre in alto.  Poi è normale che in questo momento l'allenatore ancora, visto che siamo a febbraio e non a marzo, ancora dice di puntare alla Champions, la qualificazione in Champions è la cosa più importante. Però intanto la squadra è lì.

È vero che l'Inter sta facendo un campionato a parte, però alla fine se penso a un dato che secondo me è importante, il Milan ha perso 12 punti contro le sei squadre che sono nella parte destra della classifica, quindi se avesse fatto qualche risultato in più in quelle sei partite, probabilmente sarebbe alla pari dell'Inter.

 Quindi il Milan se la può giocare. Negli scontri diretti ha fatto sempre bene, se riesce a stare, come dice il mister, come dice Allegri, a marzo non troppo distante dall'Inter a questo punto, secondo me alla fine se la può giocare, perché ha le qualità per poterlo fare, ha la rosa per poterlo fare, soprattutto ha una mentalità per poterlo fare.  Questa è la cosa più importante."

