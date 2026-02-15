È vero che l'Inter sta facendo un campionato a parte, però alla fine se penso a un dato che secondo me è importante, il Milan ha perso 12 punti contro le sei squadre che sono nella parte destra della classifica, quindi se avesse fatto qualche risultato in più in quelle sei partite, probabilmente sarebbe alla pari dell'Inter.
Quindi il Milan se la può giocare. Negli scontri diretti ha fatto sempre bene, se riesce a stare, come dice il mister, come dice Allegri, a marzo non troppo distante dall'Inter a questo punto, secondo me alla fine se la può giocare, perché ha le qualità per poterlo fare, ha la rosa per poterlo fare, soprattutto ha una mentalità per poterlo fare. Questa è la cosa più importante."
