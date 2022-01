Ibrahimovic: ‘Ho portato al PSG cose a cui ero abituato al Milan e alla Juve’

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del quotidiano sportivo francese 'L'Equipe'

Su Donnarumma: " Sono abituato ad avere un portiere che è il numero uno e che è sempre lo stesso. E su Donnarumma non c’è da discutere: è il più forte del mondo, e basta. Ho giocato con lui, so di cosa parlo".

Sul PSG: "Se aiutassi il PSG a crescere? Sì, 100%. Ogni giorno ho lavorato lì. Ho portato le cose a cui ero abituato alla Juve o al Milan. Non mi sono adattato al PSG, è stato il contrario. Il PSG voleva raggiungere il livello più alto, dentro e fuori dal campo, ma c’era molto da fare. Sono orgoglioso di dire a me stesso che ero lì all’inizio e di vedere dove è arrivato oggi. È stato fantastico".

Su Mbappe al Real Madrid: "Dipende da cosa vuole Mbappé, cosa ne pensa. Ci sarei andato. Ma se sono del PSG, cercherò di trattenerlo. È lui che deciderà. Mbappé me lo ha chiesto e io gli ho detto: "Al tuo posto andrei al Real". Ho giocato in diverse squadre e paesi, è così che sono cresciuto. Giocare in casa per tutta la tua carriera è più facile. Se vai in altri giardini, è un'avventura".