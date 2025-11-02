Pianeta Milan
Ludovic Giuly, ex calciatore della Roma, è stato intervistato dai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' per parlare sia di Milan-Roma
Alessia Scataglini

Ludovic Giuly, ex calciatore della Roma, è stato intervistato dai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' per parlare sia di Milan-Roma che della sua carriera passata, ricordano uno dei suoi gol contr5o i rossoneri all'Olimpico. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni

Su Milan-Roma di stasera e sui gol segnati in Italia:

“So già che mi vuole chiedere del gol al Milan. È il ricordo più bello che ho in Italia. Sì, ricordo anche l’azione: Vucinic prova a sfondare, si crea una mischia e la palla capita a me. Mi coordino e in mezza girata infilo il portiere. Quel gol è stato anche decisivo per la vittoria”

In panchina in quella Roma c’era Spalletti, ora nuovo allenatore della Juventus: “Fu lui a volermi. Ricordo un paio di chiamate già prima che decidessi di accettare. È stato un grande, mi ha insegnato a curare la parte tattica. A volte era davvero maniacale, ripetevamo la stessa cosa fino all’infinito… però poi in partita succedeva esattamente quello che ci aveva detto in settimana. È un maestro nel leggere le gare”.

Su Mexes: “Sì… diciamo che quell’estate mi ha marcato stretto, fino al momento della firma. Io volevo lasciare il Barcellona e cercavo nuovi stimoli, lui mi ha aiutato ad ambientarmi. Tempo qualche mese e già conoscevo tutto della città”.

Sul suo addio alla Roma e le motivazioni: “Ecco, tante cose sono state interpretate male. All’inizio ero abituato diversamente, ma ho imparato presto e mi sono messo a disposizione. Poi avevo 32 anni e non ero più un ragazzino, ma non è certo per questo che scelsi di andare via a fine anno. Tante ragioni insieme, non solo una. Tra queste anche il voler giocare di più”.

Su cosa si porta dietro dall'esperienza con i giallorossi: “L’affetto dei tifosi, una curva così è qualcosa di unico. Ricordo al mio arrivo, una folla incredibile all’aeroporto. Anche quando abbiamo vinto la Coppa Italia è stato bello”.

