Il noto conduttore televisivo e radiofonico trasmissione Tutti convocati di Radio 24 Carlo Genta, ha voluto rispondere ad alcune delle domande riferite dal giornalista rossonero Carlo Pellegatti sul Milan sul suo canale YouTube. Durante la chiacchierata si è affrontato il discorso legato al 4 poso e allo scudetto, per poi spostarsi sulla questione infortuni. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, le parole di Genta
4 posto a marzo e poi 'vediamo'?: "Se ci sarà questa linea di penderà dagli altri, perchè se si corre così piano il Milan sta li, non ho grandi dubbi. L'Inter ha già perso 3 volte, le capoliste hanno già perso 2 volte, se si va a questa andatura il Milan sta li senza dubbio. Se poi qualcuno comincia a correre più forte poi bisogna stargli dietro e bisogna corrergli dietro con una rosa che è costruita come quella del Napoli l'anno scorso, per fare 38 partite pi la Coppa Italia. È una rosa molto sottile che a volte diventa troppo sottile".