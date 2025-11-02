Pianeta Milan
Genta: “Se si va a questa andatura davanti il Milan sta li senza dubbio”

Il noto conduttore televisivo e radiofonico trasmissione Tutti convocati, Carlo Genta, ha voluto rispondere a delle domande sul Milan
Il noto conduttore televisivo e radiofonico trasmissione Tutti convocati di Radio 24 Carlo Genta, ha voluto rispondere ad alcune delle domande riferite dal giornalista rossonero Carlo Pellegatti sul Milan sul suo canale YouTube. Durante la chiacchierata si è affrontato il discorso legato al 4 poso e allo scudetto, per poi spostarsi sulla questione infortuni. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Genta

4 posto a marzo e poi 'vediamo'?:  "Se ci sarà questa linea di penderà dagli altri, perchè se si corre così piano il Milan sta li, non ho grandi dubbi. L'Inter ha già perso 3 volte, le capoliste hanno già perso 2 volte, se si va a questa andatura il Milan sta li senza dubbio. Se poi qualcuno comincia a correre più forte poi bisogna stargli dietro e bisogna corrergli dietro con una rosa che è costruita come quella del Napoli l'anno scorso, per fare 38 partite pi la Coppa Italia. È una rosa molto sottile che a volte diventa troppo sottile".

Sugli infortuni: "Allegri si aspettava di avere un difensore centrale più esperto rispetto ad Odogu, anche Allegri magari si aspettava di avere ancora un attaccante e non è arrivato, quindi come loro non si aspettavano questi infortuni, magari Allegri non si aspettava di avere a fine mercato qualche necessità non esaudita"

