Il noto conduttore televisivo e radiofonico trasmissione Tutti convocati di Radio 24 Carlo Genta , ha voluto rispondere ad alcune delle domande riferite dal giornalista rossonero Carlo Pellegatti sul Milan sul suo canale YouTube. Durante la chiacchierata si è affrontato il discorso legato al 4 poso e allo scudetto, per poi spostarsi sulla questione infortuni. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Genta

4 posto a marzo e poi 'vediamo'?: "Se ci sarà questa linea di penderà dagli altri, perchè se si corre così piano il Milan sta li, non ho grandi dubbi. L'Inter ha già perso 3 volte, le capoliste hanno già perso 2 volte, se si va a questa andatura il Milan sta li senza dubbio. Se poi qualcuno comincia a correre più forte poi bisogna stargli dietro e bisogna corrergli dietro con una rosa che è costruita come quella del Napoli l'anno scorso, per fare 38 partite pi la Coppa Italia. È una rosa molto sottile che a volte diventa troppo sottile".