Su Modric, Allegri e il Milan: “Le prestazioni di Luka Modric non mi sorprendono, nel Real Madrid non ha mai saltato un allenamento. Ha un patrimonio genetico, mischiato anche alla serietà e alla sua struttura fisica, che a 40 anni lo rende ancora uno dei migliori in assoluto. Con lui il Milan ha fatto un bel colpo, ma anche Allegri sta dando un forte impulso, lui non si inventa niente ed è un grande allenatore. Se può vincere lo scudetto? Si, non hanno le coppe, possono farlo“.