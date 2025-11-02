Pianeta Milan
Carlo Ancelotti, attuale CT del Brasile ed ex giocatore ed allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Rai
Alessia Scataglini
Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico del Brasile ed ex giocatore ed allenatore dei rossoneri, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Rai dove ha parlato dell'attuale Serie A e del suo Milan, ora sotto le mani esperte di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore del diavolo ha voluto analizzare il momento del calcio italiano, parlando anche del cammino del Milan in campionato, soffermandosi anche sulla figura di Luka Modric. Ecco, di' seguito, le sue parole:

Sulla Serie A:Il campionato di Serie A, rispetto allo scorso anno, mi sembra più equilibrato. Il Napoli è ai vertici al momento, ma è complicato gestire il doppio impegno. Milan? Come anche la Roma, sono due squadre cresciute molto. L’Inter è forte, ma non so dire se sia la più forte di tutte“.

Su Modric, Allegri e il Milan:Le prestazioni di Luka Modric non mi sorprendono, nel Real Madrid non ha mai saltato un allenamento. Ha un patrimonio genetico, mischiato anche alla serietà e alla sua struttura fisica, che a 40 anni lo rende ancora uno dei migliori in assoluto. Con lui il Milan ha fatto un bel colpo, ma anche Allegri sta dando un forte impulso, lui non si inventa niente ed è un grande allenatore. Se può vincere lo scudetto? Si, non hanno le coppe, possono farlo“.

