Ganz: “Derby? Lo vivo come quando giocavo, intensamente. In Coppa Italia ricordo…”

Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, l'attaccante Maurizio Ganz ha rilasciato alcune parole sulla stracittadina a SportWeek
Domani sera andrà in scena il 183esimo derby della storia tra Inter e Milan. Le due milanesi si affronteranno a San Siro alle ore 20:45. In occasione del big match, Maurizio Ganz, ex giocatore di entrambe le formazioni, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di SportWeek. Ecco, di seguito, le sue parole sul passaggio al Milan e sugli insulti ricevuti dagli amici:

Milan, le parole di Ganz

Sul derby di Coppa Italia:"Dopo 23 giorni, una delle serate più difficili della mia vita. Gioco titolare, vinciamo 5-0 e faccio gol, il secondo. Savicevic semina il panico sulla fascia, Sartor nel tentativo di fermarlo mi passa la palla, un assist. Metto dentro di piatto, in diagonale. I tifosi del Milan si mettono a cantare: risegna semper lui".

Su derby di domani:"In tv o a San Siro, abito lì vicino. E sarà, come sempre, emozionante. Io lo vivo come quando giocavo, intensamente. E seguirò con ansia e attenzione i miei colleghi attaccanti".

