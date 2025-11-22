Pianeta Milan
INTERVISTE

Ganz: “Gimenez e Nkunku? Si sbloccheranno. Modric Meraviglioso. Leao e Lautaro…”

Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, l'attaccante Maurizio Ganz ha rilasciato alcune parole sulla stracittadina a SportWeek
Alessia Scataglini

Domani sera andrà in scena il 183esimo derby della storia tra Inter e Milan. Le due milanesi si affronteranno a San Siro alle ore 20:45. In occasione del big match, Maurizio Ganz, ex giocatore di entrambe le formazioni, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di SportWeek. Ecco, di seguito, le sue parole sui giocatori:

Milan, le parole di Ganz

Sui giocatori preferiti:"No. Interesse e ammirazione per Lautaro e Leao. Fanno la differenza e divertono".

Sugli attaccanti del Milan: "Gimenez e Nkunku? Si sbloccheranno. Conosco bene quel mestiere. Basta un gol in deviazione, il tiro di un centrocampista che ti sbatte addosso, la metti dentro e poi riprendi".

Sul centrocampo:"Bravissimi tutti. Faccio solo due nomi: Barella e Modric. Meravigliosi".

