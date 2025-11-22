Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, l'attaccante Maurizio Ganz ha rilasciato alcune parole sulla stracittadina a SportWeek

Domani sera andrà in scena il 183esimo derby della storia tra Inter e Milan . Le due milanesi si affronteranno a San Siro alle ore 20:45. In occasione del big match, Maurizio Ganz , ex giocatore di entrambe le formazioni, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di SportWeek. Ecco, di seguito, le sue parole sui giocatori:

Milan, le parole di Ganz

Sui giocatori preferiti:"No. Interesse e ammirazione per Lautaro e Leao. Fanno la differenza e divertono".