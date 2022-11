Fiorentina, Saponara: “Possiamo rosicchiare qualche punto al Milan”

Riccardo Saponara, calciatore della Fiorentina ed ex Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del match contro i rossoneri

Domenica sera, alle 18.00, il Milan ospiterà a 'San Siro' la Fiorentina . Sarà l'ultima partita dell'anno solare prima dello stop per il Mondiale in Qatar e sarà valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A. Una gara di grande importanza per i rossoneri che vorranno riscattarsi dopo il passo falso di Cremona, ma dovranno vedersela con la squadra di Italiano che sembra in grande ripresa.

Intervenuto sul canale 'Tik Tok' della Fiorentina, Riccardo Saponara ha parlato così del match: "San Siro è uno stadio speciale, per tutti. Per il momento che stiamo vivendo abbiamo tutte le carte in regola per mettere i rossoneri in difficoltà e per rosicchiare qualche punto".