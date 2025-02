Feyenoord-Milan, Moder: “La reazione dello stadio mi ha dato qualcosa”

Sulla crescita: "Dovevo giocare subito e non sono ancora riuscito a giocare novanta minuti contro Ajax e PSV. Ma sento davvero che sto diventando più forte con tutti quei minuti nelle gambe. È stato molto importante vincere contro il Milan. Abbiamo voluto dare una risposta dopo le tre sconfitte (sempre contro il Lille, ndr). Non conoscevo ancora De Kuip. Non molto tempo fa la Polonia ha giocato qui una partita internazionale, ma allora ero infortunato. Ho debuttato con la squadra polacca nei Paesi Bassi, ma ad Amsterdam. E ora in Italia."