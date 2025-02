Feyenoord-Milan, Gentile: “Walker è andato al manicomio con Paixao”

Il giornalista Riccardo Gentile ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare sul match tra Feyenoord e Milan e sulla prestazione di Kyle Walker . A suo dire l'inglese è andato al manicomio con Igor Paixao , commettendo anche un errore non da lui. Per lui, quindi, le colpe sono da dividere tra l'ex Manchester City e Mike Maignan . Nonostante ciò ammette che non ci si possa concentrare sull'errore del singolo, ma sulla prestazione in generale. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"Contro Paixao Walker è andato al manicomio perché non c'era nessuno che lo aiutava, in più commette un errore che non dovrebbe fare: si gira quando l'avversario si sposta la palla per tirare. Poi l'errore grande lo commette Maignan anche se non ci si può concentrare sull'errore del singolo".