Il Milan Femminile vince e convince. Le rossonere di coach Bakker hanno battuto le bianconere della Juventus per 2-1, grazie ai due gol di Ijeh e Chanté Dompig. Dopo il match la calciatrice olandese ha voluto commentare la prestazione della sua squadra, soffermandosi a parlare anche della sua esultanza. Grazie ai 3 punti conquistati contro le bianconere, il Milan Femminile occupa attualmente il 3 posto in classifica. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Le parole di Dompig a fine match: “Credo che abbiamo fatto una grande gara di squadra. Tutte, sia le titolari che le ragazze subentrate, abbiamo puntato al massimo risultato. Volevamo tutte vincere e l’abbiamo fatto da squadra. Questa è la cosa migliore. Se io posso aiutare la squadra, sono sempre contenta di farlo. Sì, sì, credo che la mia esultanza lo dimostri. Fare questo gesto (silenzio, ndr.)…È il campo a parlare e nient’altro“.