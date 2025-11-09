Nella giornata di oggi, domenica 09 novembre, moltissimi siti web e quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri dell'allenatore livornese non sono riusciti a strappare i 3 punti contro il Parma: il milan ha pareggiato 2-2 subendo anche una rimonta. Ecco, di seguito, le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>