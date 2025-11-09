Alessandro Costacurta, ex storico calciatore del Milan, ha voluto commentare, ai microfoni di SkySport, il metodo di comunicazione di Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, ed ex calciatore della Nazionale Italiana. L'ex rossonero, che ha passato ben 20 anni al Milan (dal 1987 al 2007), ha criticato alcune frasi pronunciate dall'allenatore pugliese. Ecco, di seguito, le sue parole:
INTERVISTE
Ex Milan, Costacurta su Conte: “Mi annoiano un pochino quelle frasi lì, possiamo dirlo?”
Ex Milan, le parole di Costacurta su Conte—
LEGGI ANCHE: Milan tra campo e mercato: scintille Leao-Suzuki. Il portoghese rinnova? Le ultime
“Io credo che quello che arrivi a noi sia comunicazione parziale. Sono d'accordo che alla fine quelli che debbano recepire siano i giocatori e c'è qualcosa che noi non percepiamo. Capello quando voleva dire delle cose alla stampa le diceva ma a noi toglieva o aggiungeva. Credo che Antonio vada un po' in quella direzione e che aggiunga poi davanti ai suoi altre cose che noi non sappiamo nello spogliatoio. Quella non è una comunicazione convincente, posso dirlo. Antonio è stato mio compagno e credo sia anche mio amico, mi annoiano un pochino quelle frasi lì, ma sono sicuro che dica altro nello spogliatoio altre cose e che riesca ancora a smuovere i suoi uomini. All'esterno non funziona? E no, noi non ne possiamo più, possiamo dirlo?”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA