Paolo Condò , opinionista e giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Parma-Milan. Il giornalista, ovviamente, si è soffermato a parlare della situazione del Milan inerente alle ultime quattro partite: anche ieri i rossoneri son passati subito in vantaggio, ma si son fatti riprendere poi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Condò

"Questa è la quarta volta che il Milan va in vantaggio nelle ultime quattro partite e, se conti che anche la Roma poteva pareggiare su rigore, e ha sempre dato la possibilità alle altre di recuperare. Il gol di Bernabé ha cambiato la partita. Fino a questo gol la prestazione del Parma era negativa, forse il Milan pensava di aver già risolto la partita. In una partita così serviva uno come Rabiot che è quello che cambia le marce a questa squadra.