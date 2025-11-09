Pianeta Milan
Paolo Condò, opinionista e giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Parma-Milan
Paolo Condò, opinionista e giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Parma-Milan. Il giornalista, ovviamente, si è soffermato a parlare della situazione del Milan inerente alle ultime quattro partite: anche ieri i rossoneri son passati subito in vantaggio, ma si son fatti riprendere poi. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Questa è la quarta volta che il Milan va in vantaggio nelle ultime quattro partite e, se conti che anche la Roma poteva pareggiare su rigore, e ha sempre dato la possibilità alle altre di recuperare. Il gol di Bernabé ha cambiato la partita. Fino a questo gol la prestazione del Parma era negativa, forse il Milan pensava di aver già risolto la partita. In una partita così serviva uno come Rabiot che è quello che cambia le marce a questa squadra.

Saelemaekers? Non so perchè il Milan non lo ha tenuto dopo lo scudetto. Nkunku? Ok non essere in forma, ma dovrebbe reclamare più spazio giocando con più intensità"

