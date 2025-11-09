Arrivare ad un vantaggio e far riemergere quella mentalità di corto muso per difendere quel vantaggio. La giacca se la toglieva alla fine del suo periodo juventino, ma all'inizio non si permetteva di farlo. Ha creato un pochettino un personaggio, amato e molto difeso. Perché dico questo? Perché il mercato è stato fatto su quelle che sono state le sue indicazioni. Io ho parlato con Tare, con altri dirigenti, c'è sempre stata molta sintonia tra tutti, tutte e tre le componenti, Tare, Allegri, Furlani. Sono sempre stati d'accordo con gli acquisti. E l'ultima ciliegina è stata Rabiot. Gli è mancato l'attaccante? Poteva essere Vlahovic? Va benissimo.