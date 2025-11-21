Pianeta Milan
Camarda sgridato da Falcone. Il portiere del Lecce: “Sono esploso”. Ecco cosa è successo

Il portiere del Lecce Wladimiro Falcone è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' raccontando anche quanto accaduto con Camarda. Ecco cosa è successo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il percorso di crescita di Francesco Camarda continua: l'attaccante del Milan, in prestito a Lecce, ha trovato solo un gol in Serie A con la maglia giallorossa e manca ancora continuità. Quella che invece ha trovato subito con l'Italia Under 21. Il portiere del Lecce Wladimiro Falcone è stato intervista da 'La Gazzetta dello Sport' parlando anche di un episodio proprio con Camarda.

Falcone e il retroscena con Camarda

A Firenze, infatti, ha sgridato il giovane attaccante per una palla persa. Ecco la risposta di Falcone: "Lui è giovane, ci può stare che possa fare uno sbaglio di quel genere: ha perso una brutta palla nel finale rischiando di vanificare il lavoro di tutti. Sono cose che succedono".

Il portiere del Lecce da mea culpa: "Io ho esagerato, avrei dovuto dirglielo in un’altra maniera ma in quel momento, con la tensione addosso, sono “esploso”. Poi ci siamo chiariti. Lui ha ammesso l’errore, però mi ha chiesto la prossima volta di non fare quelle scenate davanti a tutti. Francesco ha capito, io gli ho chiesto scusa per le modalità. Tutto a posto, è finita lì".

