In occasione della presentazione del libro “A corto muso” di Giuseppe Alberto Falci , Adriano Galliani, storico ex dirigente del Milan di Silvio Berlusconi, è voluto intervenire soffermandosi su Massimiliano Allegri , attuale allenatore del Milan ma con già un'esperienza pregressa dal 2010 al 2014. L'ex dirigente rossonero ha voluto raccontaew come sia nata l'idea di portare Allegri in rossonero, rivelando anche come sia stato scelto visto che, all'epoca, il mister livornese sedeva sulla panchina del Cagliari. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Ex Milan, le parole di Galliani su Allegri

Da chi è partita l'idea di portare Allegri al Milan più di dieci anni fa: "L'idea di Allegri al Milan nel 2011? Nacque da me e poi approvata dal presidente. Io proponevo gli allenatori, poi li portavo ad Arcore dove dovevano ottenere la benedizione apolostica del grande presidente, e Allegri la ottenne in 5 secondi e due decimi. E fu il giorno che l'Inter vinse la Champions League contro il Bayern Monaco a Madrid".