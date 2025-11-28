Ormai ci siamo, il prossimo big match è alle porte. Nella serata di domani, tra le mura di San Siro, andrà in scena Milan-Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Dopo l'Inter per Massimiliano Allegri si palesa un altro importantissimo big match: i rossoneri avranno l'occasione di allungare mettendo pressione alla Roma di Gasperini. A parlare del match è stato l'ex calciatore Massimo Orlando ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione radiofonica 'Maracana'. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Su che partita sarà Milan-Lazio: "Ho sentito Sarri, ha detto cose interessanti. Che pensava di avere più difficoltà, ma va detto infatti che la Lazio sta facendo molto bene ora. Il Milan è una squadra che fatica se deve fare la partita. Non credo che la Lazio gli permetterà di giocare come con l'Inter, lasciandogli dei spazi in ripartenza. M aspetto una partita molto tattica, dove Sarri è molto più preparato di Allegri".